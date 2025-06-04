Путін відмовився від зустрічі з Зеленським

Під час свого виступу Путін заявив, що Україна нібито зазнає значних втрат на полі бою, і тому "київська верхівка перейшла до організації терористичних актів". Під своєю заявою Путін згадав про інциденти з мостами на території Росії - минулими вихідними там відбулись обвали відразу трьох.

При цьому Путін заявив, що Україна нібито просить "призупинити бойові дії на 30, а то й на 60 діб".

"Просять про зустріч на вищому рівні. Але як же проводити в цих умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор? З терористами", - сказав диктатор.

Путін водночас сказав, що перепочинок на полі бою буде використаний Україною "для накачування режиму західною зброєю, для продовження насильницької мобілізації та підготовки інших терористичних актів, подібних до тих, що були здійснені в Брянській і Курській областях". Однак варто нагадати, що під час другого раунду перемовин у Стамбулі саме російська делегація запропонувала вводити тимчасове перемир'я на окремих ділянках фронту.

Можлива зустріч Зеленського та Путіна

Ще перед першими перемовинами України та Росії, які відбулись 16 травня, Зеленський пропонував Путіну зустрітись особисто. Однак тоді ця пропозиція була Росією проігнорована. Ба більше, Кремль відправив на перемовини в Україну делегацію значно нижчу за рівнем.

При цьому президент США Дональд Трамп заявляв, що міг би бути присутній на зустрічі Зеленського та Путіна, але потім американський лідер змінив свою думку.