Путин отказался от встречи с Зеленским

Во время своего выступления Путин заявил, что Украина якобы несет значительные потери на поле боя, и поэтому "киевская верхушка перешла к организации террористических актов". Под своим заявлением Путин упомянул об инцидентах с мостами на территории России - в минувшие выходные там произошли обвалы сразу трех.

При этом Путин заявил, что Украина якобы просит "приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток".

"Просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами", - сказал диктатор.

Путин в то же время сказал, что передышка на поле боя будет использована Украиной "для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, что были совершены в Брянской и Курской областях". Однако стоит напомнить, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле именно российская делегация предложила вводить временное перемирие на отдельных участках фронта.

Возможная встреча Зеленского и Путина

Еще перед первыми переговорами Украины и России, которые состоялись 16 мая, Зеленский предлагал Путину встретиться лично. Однако тогда это предложение было Россией проигнорировано. Более того, Кремль отправил на переговоры в Украину делегацию значительно ниже по уровню.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что мог бы присутствовать на встрече Зеленского и Путина, но потом американский лидер изменил свое мнение.