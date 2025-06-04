Путин отказался от встречи с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин впервые отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора.
Во время своего выступления Путин заявил, что Украина якобы несет значительные потери на поле боя, и поэтому "киевская верхушка перешла к организации террористических актов". Под своим заявлением Путин упомянул об инцидентах с мостами на территории России - в минувшие выходные там произошли обвалы сразу трех.
При этом Путин заявил, что Украина якобы просит "приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток".
"Просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами", - сказал диктатор.
Путин в то же время сказал, что передышка на поле боя будет использована Украиной "для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, что были совершены в Брянской и Курской областях". Однако стоит напомнить, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле именно российская делегация предложила вводить временное перемирие на отдельных участках фронта.
Еще перед первыми переговорами Украины и России, которые состоялись 16 мая, Зеленский предлагал Путину встретиться лично. Однако тогда это предложение было Россией проигнорировано. Более того, Кремль отправил на переговоры в Украину делегацию значительно ниже по уровню.
При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что мог бы присутствовать на встрече Зеленского и Путина, но потом американский лидер изменил свое мнение.
А вот вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин заинтересован в будущей трехсторонней встрече с Трампом и Зеленским.
Но диктатор хочет встретиться только после проработки и согласования всех технических деталей в рамках будущего прекращения огня или долгосрочного мирного соглашения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.