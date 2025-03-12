PRNext-2025: головна PR-подія року – 3 квітня в Києві

Як вибудовувати репутацію у світі, що змінюється? Як працювати з довірою, ризиками та брендом у часи викликів? Відповіді – на PRNext-2025 , найочікуванішій події року для PR-експертів, комунікаційників і всіх, хто створює репутацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів.

Дата: 3 квітня 2025 р.

Девіз Міжнародного форуму – "Nurturing trust".

У складні часи репутація – це актив, який потребує уваги, турботи та правильних рішень. Саме тому на PRNext-2025 зберуться топексперти галузі, котрі поділяться інсайтами, кейсами й найбільш актуальними антикризовими стратегіями.

Ключові питання порядку денного:

Як управляти репутацією в умовах невизначеності?

Як бізнес може підтримати ветеранів?

Відновлення довіри після репутаційної кризи

Як співпрацювати з інфлюенсерами без ризиків?

Адвокаційні стратегії для бізнесу

Ребрендинг у часи змін

Як разом працювати над міжнародним іміджем України?

І навіть гумор у корпоративних комунікаціях!

"Світ змінюється миттєво. Те, що здавалося стабільним, може за день втратити сенс. Але репутація – це те, що потрібно будувати та захищати за будь-яких обставин. На PRNext-2025 ми дамо вам сучасний фрейм репутаційного менеджменту – як через методологію, так і через реальні кейси", - зазначила голова Оргкомітету PRNext Олена Дерев’янко.

Окрім виступів – церемонія нагородження!

О 18:00 відбудеться оголошення переможців ювілейного Х Національного рейтингу "Репутаційні АКТИВісти".

Реєстрація вже відкрита! До 15 березня діють умови early birds – встигніть отримати 30% знижки.

PRNext – це некомерційна подія, яка існує завдяки підтримці спільноти. Ваш внесок допомагає створювати якісний контент і покривати організаційні витрати.

Реєструйтеся зараз і станьте частиною PRNext-2025! Буде цікаво, корисно та натхненно!