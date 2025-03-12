PRNext-2025: главное PR-событие года состоится 3 апреля в Киеве

PR-событие года - Международный форум PRNext 2025 состоится 3 апреля в Киеве, где соберутся топовые эксперты отрасли, которые поделятся свежими инсайтами, нетривиальными кейсами и актуальными антикризисными стратегиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов.

Девизом Международного форума выбрано - Nurturing trust.

Председатель Оргкомитета PRNext Елена Деревянко, вице-президент Украинской PR-Лиги и со-founder PR-Service Agency так прокомментировала логику формирования нынешней программы.

"Современный мир полон огромного количества разноплановых стрессоров, влияющих на общественно-политические и экономические процессы. То, что казалось непоколебимым или, по крайней мере, устоявшимся и понятным, за считанные часы разбивается вдребезги на наших глазах. Но формирование целевой репутации является процессом непрерывным, который должен происходить при любой погоде. Поэтому на PRNext 2025 мы будем обсуждать актуальный базовый фрейм репутационного менеджмента как методологически, так и через кейсы, которые его иллюстрируют", - отметила она.

На повестке дня следующие актуальные темы:

Как управлять репутацией в условиях тотальной неопределенности?

Что может бизнес сделать для ветеранов?

Каким образом восстановить доверие после репутационного кризиса?

Как безопасно сотрудничать с инфлюенсерами?

Адвокационные стратегии для бизнеса

Ребрендинг во времена перемен

Как вместе работать над международным имиджем Украины?

И даже юмор в корпоративных коммуникациях!

Кроме выступлений и профессиональных дискуссий в рамках PRNext-2025 состоится 10-я юбилейная церемония награждения победителей Национального рейтинга "Репутационные АКТИВисты".

Международный форум PRNext проводится с 2002 года (до 2023 г. назывался Международный PR-Фестиваль). Форум ежегодно объединяет более 300 украинских PR-профи, руководителей компаний и представителей смежных отраслей. PRNext - это некоммерческое событие, которое существует благодаря поддержке сообщества и тематически ориентировано на освещение вопросов эффективного управления репутацией в бизнесе и развития института репутации в обществе.

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