Призывы сократить расходы на безопасность в бюджете-2021 не в интересах Украины, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что сектор обороны и безопасности - целостный, в нем каждый элемент имеет свое значение для защиты государственности. Поэтому не могут быть в интересах Украины призывы сократить расходы в госбюджете на 2021 год на этот сектор или на его часть.

Об этом Ермак написал на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что активные дискуссии относительно проекта государственного бюджета на следующий год - это крайне безответственные "попытки отдельных политиков пиариться, требуя сократить статьи бюджета", которые предусматривают увеличение возможностей для защиты государства.

"Чиновники запланировали рост расходов на сектор обороны и безопасности. Плюс почти 21 миллиард гривен. Всего предусмотрено 267 миллиардов, это больше всего за годы независимости", - добавляет он.

Впрочем, по его словам, в этих расходах есть и сокращение расходов, в частности, на Министерство обороны на 0,11%, или на 127 миллионов гривен.

"Однако другие показатели в проекте госбюджета вполне оправданы. Добавляются (средства, - ред.) в следующем году Службе внешней разведки, Главному управлению разведки Министерства обороны, Службе безопасности. Плюс 10,8% будет у наших пограничников", - комментирует он.

Глава Офиса президента также отметил, что гибридная агрессия всегда комплексная. Чтобы остановить ее, нужно привлекать не только привычную военную силу, но и весь арсенал безопасности.

"Если посмотрим на расходы в России на безопасность, а следовательно, и на возможные угрозы для Украины, то увидим там отсутствие какой-либо экономии. Это означает, что Украина должна усиливать свои возможности защищаться", - добавляет он.

Он добавляет, что в проекте бюджета также предусмотрено увеличение расходов на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Наводнения и лесные пожары в этом году должны были убедить всех украинских политиков, даже самых больших популистов, в том, что нельзя экономить на спасателях. Но почему-то и это вызывает критику, поскольку управление ГСЧС осуществляется через систему Министерства внутренних дел, и поэтому удобно манипулировать в телеэфирах, что и эти деньги идут на МВД", - убежден Ермак.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти во время экономического кризиса, комментируя проект государственного бюджета на 2021 год. Президент требует от всех органов власти жесткой экономии.