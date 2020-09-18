ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ермак допустил сокращение штата ОП, чтобы не увеличивать расходы

Киев, Пятница 18 сентября 2020 23:28
Ермак допустил сокращение штата ОП, чтобы не увеличивать расходы
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти во время экономического кризиса, комментируя проект государственного бюджета на 2021 год. Президент требует от всех органов власти жесткой экономии.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Он отметил, что все расходы должны быть хорошо обоснованными и насущными.

"Всех чиновников, которые позволят себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а каждую подозрительную трату - тщательно проверять", - отметил Ермак.

Он сообщил, что обратился к руководству Министерства финансов Украины и Государственного управления делами с просьбой поработать с народными депутатами между первым и вторым чтениями проекта закона о госбюджете на 2021 год для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.

Ермак призвал членов Кабмина и народных депутатов сократить расходы, без которых можно обойтись в период кризиса.

По информации Ермака, численность работников ОПУ самая низкая за последние 10 лет (419 при максимальном количестве 579 в 2014 году). Он подчеркнул, что готов на 10% сократить штат Офиса президента, если окажется невозможным уменьшение расходов на его содержание.

Напомним, в проекте госбюджета 2021 года расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году запланированы на уровне 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).

Кроме того, расходы общего фонда государственного бюджета на Аппарат Верховной рады в 2021 году составят 2 282 685,8 тысяч гривен. Это на 12,0% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 тысяч гривен).

Согласно проекту, расходы на Секретариат Кабинета министров составят 1 092 341,3 тысяч гривен. Это на 13,9% больше, чем в текущем году (959 075,0 тысяч гривен).

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Офис президентаСокращение
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь