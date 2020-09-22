Заклики скоротити видатки на безпеку в держбюджеті не в інтересах Україні, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що сектор оборони та безпеки - цілісний, у ньому кожен елемент має своє значення для захисту державності. Тому не можуть бути в інтересах України заклики скоротити видатки в держбюджеті на 2021 рік на цей сектор або на його частину.

Про це Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що активні дискусії щодо проекту державного бюджету на наступний рік - це вкрай безвідповідальні "намагання окремих політиків піаритися, вимагаючи скоротити статті бюджету", які передбачають збільшення можливостей для захисту держави.

"Урядовці запланували зростання видатків на сектор оборони та безпеки. Плюс майже 21 мільярд гривень. Всього передбачено 267 мільярдів, це найбільше за роки незалежності", - додає він.

Втім, за його словами, у цих видатках є й скорочення видатків, зокрема, на Міністерство оборони на 0,11%, або на 127 мільйонів гривень.

"Однак інші показники в проекті держбюджету цілком виправдані. Додається (видатків, - ред.) у наступному році Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, Службі безпеки. Плюс 10,8% буде у наших прикордонників", - коментує він.

Голова Офісу президента також наголосив, що гібридна агресія завжди комплексна. Щоб зупинити її, потрібно залучати не лише звичну військову силу, а й увесь арсенал безпеки.

"Якщо подивимося на видатки в Росії на безпеку, а отже, і на можливі загрози для України, то побачимо там відсутність будь-якої економії. Це означає, що Україна повинна вирівнювати свої можливості захищатися", - додає він.

Він додає, що у проекті бюджету також передбачено збільшення видатків і на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

"Повені та лісові пожежі в цьому році повинні були переконати всіх українських політиків, навіть найбільших популістів, у тому, що не можна економити на рятувальниках. Але чомусь і це викликає критику, бо управління ДСНС здійснюється через систему Міністерства внутрішніх справ, і тому зручно маніпулювати в телеефірах, що й ці гроші йдуть на МВС", - переконаний Єрмак.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав неприпустимим збільшення непродуктивних витрат на утримання органів влади під час економічної кризи, коментуючи проєкт державного бюджету на 2021 рік. Президент вимагає від усіх органів влади жорсткої економії.