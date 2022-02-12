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Призывы покинуть Украину и перемещение посольств. Как мир реагирует на угрозу нападения РФ

Автор: Дмитрий Левицкий

США, Британия, Германия и еще ряд стран призвали своих граждан срочно покинуть территорию Украины из-за угрозы вторжения России. Некоторые из них решили сократить или переместить свои представительства, а одна из авиакомпаний отменила полеты в Украину.

РБК-Украина рассказывает, как мир реагирует на угрозу нового российского вторжения.

Какие страны рекомендовали гражданам уехать из Украины:

  • Соединенные Штаты;
  • Британия;
  • Канада;
  • Южная Корея;
  • Япония;
  • Нидерланды;
  • Израиль;
  • Румыния;
  • Северная Македония;
  • Эстония;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Черногория;
  • Германия;
  • Норвегия;
  • Новая Зеландия;
  • Австралия;
  • Финляндия;
  • Бельгия;
  • Кувейт;
  • Ирак;
  • Италия;
  • Испания;
  • ОАЭ;
  • Саудовская Аравия;
  • Швеция;
  • Словения;
  • Иордания;
  • Марокко.

Канада переводит посольство из Киева во Львов

МИД Канады заявил о решении временно закрыть посольство в Киеве. Дипломатов переведут во временный офис, расположенный во Львове. Канадские дипломаты продолжат предоставлять консульские услуги, но с ограниченными возможностями.

США сокращают посольство

США объявили о сокращении дипломатического присутствия в Украине. Часть дипломатов из посольства в Киеве переведут в консульство во Львове, а часть - вернется в США. В Киеве останется работать основная команда посольства.

Те дипломаты, которые останутся в Украине, будут постоянно коммуницировать с украинскими властями и передавать актуальную информацию администрации президента США.

С 13 февраля американское посольство прекращает оказывать консульскую помощь.

Германия перемещает генконсульство во Львов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкое генконсульство, которое находится в Днепре, временно перемещается в Львов. Посольство Германии в Киеве продолжит работать.

Британия и США выводят инструкторов из Украины

Пентагон и Минобороны Британии объявили о том, что выводят своих военных инструкторов с территории Украины. Эвакуация британских военных планируется в течение выходных 12-13 февраля.

Сроки вывода 160 военнослужащих Национальной гвардии США не называются. В то же время известно, что их перевезут в одну из стран Европы.

Евросоюз не будет закрывать свои представительства

Европейский союз объявил, что не планирует закрывать свои дипломатические представительства на территории Украины. Однако присутствие персонала в дипмиссиях и рекомендации гражданам ЕС по поводу поездок в Украину могут измениться с учетом ситуации с безопасностью в Украине.

Израиль планирует эвакуацию

Израиль рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Украину. Также израильские власти объявили об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве.

Сегодня глава правительства Израиля провел заседание по поводу ситуации вокруг Украины, после которого появилась информация о планах эвакуации израильтян. После правительственного заседания Министерство иностранных дел Израиля выпустило новое предупреждение для своих граждан.

KLM прекращает полеты в Украину

Нидерландская авиакомпания KLM объявила о приостановке полетов в Украину на фоне угрозы нападения РФ. Полеты самолетов авиакомпании KLM над воздушным пространством Украины также будут приостановлены.

Что говорят в украинском МИДе

Министерство иностранных дел Украины сегодня утром выступило с заявлением по поводу недавних сообщений и решений международных партнеров. В МИД призвали сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.

"Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины. Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерам, оперативно получает необходимую информацию, позволяющую предпринимать нам своевременные действия", - заявили в министерстве.

Напомним, сегодня состоялись переговоры президентов США и РФ по поводу Украины.

До этого разговор с президентом РФ провел лидер Франции.

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