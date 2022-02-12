Призывы покинуть Украину и перемещение посольств. Как мир реагирует на угрозу нападения РФ

Какие страны рекомендовали гражданам уехать из Украины:

Соединенные Штаты;

Британия;

Канада;

Южная Корея;

Япония;

Нидерланды;

Израиль;

Румыния;

Северная Македония;

Эстония;

Латвия;

Литва;

Черногория;

Германия;

Норвегия;

Новая Зеландия;

Австралия;

Финляндия;

Бельгия;

Кувейт;

Ирак;

Италия;

Испания;

ОАЭ;

Саудовская Аравия;

Швеция;

Словения;

Иордания;

Марокко.

Канада переводит посольство из Киева во Львов

МИД Канады заявил о решении временно закрыть посольство в Киеве. Дипломатов переведут во временный офис, расположенный во Львове. Канадские дипломаты продолжат предоставлять консульские услуги, но с ограниченными возможностями.

США сокращают посольство

США объявили о сокращении дипломатического присутствия в Украине. Часть дипломатов из посольства в Киеве переведут в консульство во Львове, а часть - вернется в США. В Киеве останется работать основная команда посольства.

Те дипломаты, которые останутся в Украине, будут постоянно коммуницировать с украинскими властями и передавать актуальную информацию администрации президента США.

С 13 февраля американское посольство прекращает оказывать консульскую помощь.

Германия перемещает генконсульство во Львов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкое генконсульство, которое находится в Днепре, временно перемещается в Львов. Посольство Германии в Киеве продолжит работать.

Британия и США выводят инструкторов из Украины

Пентагон и Минобороны Британии объявили о том, что выводят своих военных инструкторов с территории Украины. Эвакуация британских военных планируется в течение выходных 12-13 февраля.

Сроки вывода 160 военнослужащих Национальной гвардии США не называются. В то же время известно, что их перевезут в одну из стран Европы.

Евросоюз не будет закрывать свои представительства

Европейский союз объявил, что не планирует закрывать свои дипломатические представительства на территории Украины. Однако присутствие персонала в дипмиссиях и рекомендации гражданам ЕС по поводу поездок в Украину могут измениться с учетом ситуации с безопасностью в Украине.

Израиль планирует эвакуацию

Израиль рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Украину. Также израильские власти объявили об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве.

Сегодня глава правительства Израиля провел заседание по поводу ситуации вокруг Украины, после которого появилась информация о планах эвакуации израильтян. После правительственного заседания Министерство иностранных дел Израиля выпустило новое предупреждение для своих граждан.

KLM прекращает полеты в Украину

Нидерландская авиакомпания KLM объявила о приостановке полетов в Украину на фоне угрозы нападения РФ. Полеты самолетов авиакомпании KLM над воздушным пространством Украины также будут приостановлены.

Что говорят в украинском МИДе

Министерство иностранных дел Украины сегодня утром выступило с заявлением по поводу недавних сообщений и решений международных партнеров. В МИД призвали сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.

"Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины. Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерам, оперативно получает необходимую информацию, позволяющую предпринимать нам своевременные действия", - заявили в министерстве.