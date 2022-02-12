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Заклики залишити Україну та переміщення посольств. Як світ реагує на загрозу нападу РФ

Автор: Дмитро Левицький

США, Британія, Німеччина та ще низка країн закликали своїх громадян терміново залишити територію України через загрозу вторгнення Росії. Деякі з них вирішили скоротити чи перемістити свої представництва, а одна з авіакомпаній скасувала польоти в Україну.

РБК-Україна розповідає, як світ реагує на загрозу нового російського вторгнення.

Які країни рекомендували громадянам виїхати з України:

  • Сполучені Штати;
  • Британія;
  • Канада;
  • Південна Корея;
  • Японія;
  • Нідерланди;
  • Ізраїль;
  • Румунія;
  • Північна Македонія;
  • Естонія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Чорногорія;
  • Німеччина;
  • Норвегія;
  • Нова Зеландія;
  • Австралія;
  • Фінляндія;
  • Бельгія;
  • Кувейт;
  • Ірак;
  • Італія;
  • Іспанія;
  • ОАЕ;
  • Саудівська Аравія;
  • Швеція;
  • Словенія;
  • Йорданія;
  • Марокко.

Канада переводить посольство з Києва у Львів

МЗС Канади заявило про рішення тимчасово закрити посольство у Києві. Дипломатів переведуть у тимчасовий офіс, розміщений у Львові. Канадські дипломати продовжать надавати консульські послуги, але з обмеженими можливостями.

США скорочують посольство

США оголосили про скорочення дипломатичної присутності в Україні. Частину дипломатів з посольства в Києві переведуть в консульство у Львові, а частина - повернеться в США. У Києві залишиться працювати основна команда посольства.

Ті дипломати, які залишаться в Україну, будуть постійно комунікувати з українською владою та передавати актуальну інформацію адміністрації президента США.

З 13 лютого американське посольство припиняє надавати консульську допомогу.

Німеччина переміщає генконсульство у Львів

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що німецьке генконсульство, яке перебуває у Дніпрі, тимчасово переміщається у Львів. Посольство Німеччини у Києві продовжить працювати.

Британія та США виводять інструкторів з України

Пентагон та Міноборони Британії оголосили про те, що виводять своїх військових інструкторів з території України. Евакуація британських військових планується протягом вихідних 12-13 лютого.

Терміни виведення 160 військовослужбовців Національної гвардії США не називаються. Водночас відомо, що їх перевезуть до однієї з країн Європи.

Євросоюз не закриватиме свої представництва

Європейський союз оголосив, що не планує закривати свої дипломатичні представництва на території України. Однак присутність персоналу в дипмісіях і рекомендації громадянам ЄС щодо поїздок в Україну можуть змінитися з урахуванням ситуації з безпекою в Україні.

Ізраїль планує евакуацію

Ізраїль рекомендував своїм громадянам відмовитися від поїздок в Україну. Також ізраїльська влада оголосила про евакуацію сімей дипломатів та співробітників посольства у Києві.

Сьогодні глава уряду Ізраїлю провів засідання з приводу ситуації довкола України, після якого з'явилася інформація про плани евакуації ізраїльтян. Після урядового засідання Міністерство закордонних справ Ізраїлю випустило нове попередження для своїх громадян.

KLM припиняє польоти в Україну

Нідерландська авіакомпанія KLM оголосила про припинення польотів в Україну на тлі загрози нападу РФ. Польоти літаків авіакомпанії KLM над повітряним простором України також будуть припинені.

Що кажуть в українському МЗС

Міністерство закордонних справ України сьогодні вранці виступило з заявою з приводу нещодавніх повідомлень та рішень міжнародних партнерів. В МЗС закликали зберігати спокій та уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.

"Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України. Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерам, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати нам своєчасні дії", - заявили у міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні відбулися переговори президентів США та РФ з приводу України.

До цього розмову з президентом РФ провів лідер Франції.

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