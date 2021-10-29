Призывали к захвату власти: в Киевской области задержали антиукраинскую банду

Сотрудники СБУ разоблачили антиукраинскую группировку, которая призывала к захвату власти в Украине. Злоумышленники распространяли преступные призывы и провоцировали беспорядки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что в группировку входили жители Киева и Киевской области.

"Для маскировки противоправной деятельности, злоумышленники позиционировали себя как активисты общественного движения. Под прикрытием участия в массовых мероприятиях, они распространяли преступные призывы и провоцировали беспорядки", - пишет пресс-служба.

Распространяя призывы - члены группировки провоцировали расшатывание обстановки в регионе. Свои "лозунги", злоумышленники распространяли среди других участников массовых собраний, или же мероприятий на территории Киева.

"Во время следственных действий в местах проживания организаторов группы, правоохранители обнаружили средства связи, которые злоумышленники использовали для координации противоправной деятельности", - добавляет пресс-служба.

Согласно ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, лидеру группировки грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности и привлечения к ответственности других членов группировки.

Фото: СБУ в Киевской области задержала антиукраинскую группировку (ssu.gov.ua)