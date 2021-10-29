Закликали до захоплення влади: в Київській області затримали антиукраїнську банду

Співробітники СБУ викрили антиукраїнське угрупування, яке закликало до захоплення влади в Україні. Зловмисники поширювали злочинні заклики й провокували заворушення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазназначається, що до групування входили мешканці Києва й Київської області.

"Для маскування протиправної діяльності, зловмисники позиціонували себе як активісти громадського руху. Під прикриттям участі у масових заходах, вони поширювали злочинні заклики і провокували заворушення", - пише пресслужба.

Розповсюджуючи заклики - члени групування провокували розхитування обстановки в регіоні. Свої "гасла", зловмисники поширювали серед інших учасників масових зібрань, або ж заходів на території Києва.

"Під час слідчих дій за місцями проживання організаторів групи, правоохоронці виявили засоби зв’язку, які зловмисники використовували для координації протиправної діяльності", - додає пресслужба.

Відповідно до ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, лідеру угрупування загрожує позбавлення волі строком до 3 років.

Наразі встановлюються усі обставини протиправної діяльності й притягнення до відповідальності інших членів групування.

Фото: СБУ в Київській області затримала антиукраїнське угруповання (ssu.gov.ua)