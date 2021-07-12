Закликали до війни: СБУ викрила проросійських інтернет-агентів

Правоохоронці заблокували діяльність міжрегіональної мережі ворожих інтернет-агентів. За вказівкою кураторів з Росії, вони закликали до зміни меж кордону України та ведення агресивної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зазначено, що під час слідчих дій у зловмисників було виявлено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та проекти інформаційних повідомлень, які слугують доказами протиправної діяльності.

Встановлено, що для приховання спілкування з "кураторами" учасники мережі використовували картки іноземного оператора.

Зокрема, у Києві викрито координатора столичного кіберугруповання, яке поширювало заклики до порушення територіальної цілісності України та ведення агресивної війни.

Крім цього, у Маріуполі викрито учасницю мережі, яка розміщувала в Інтернеті матеріали щодо зміни меж державного кордону, інструкції для проведення інформаційних атак вона отримувала від "координаторів" з ОРДЛО.

Також у Дніпрі заблоковано діяльність місцевого інтернет-агітатора. Зловмисник публічно закликав до підтримки незаконних збройних формувань.

До того ж у Кіровоградській області викрито пропагандиста, який через соцмережі закликав до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Наразі СБУ продовжує блокувати спроби іноземних спецслужб використовувати інтернет-простір для проведення підривної діяльності проти України.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)