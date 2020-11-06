ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Призывали к насилию: Facebook удалил группу сторонников Трампа

Автор: Анастасия Рокитна

Социальная сеть Facebook заблокировала группу "Stop the Steal" ("Остановить воровство"). В ней сторонники кандидата Дональда Трампа призывали к насилию и распространяли безосновательные заявления действующего президента о фальсификации выборов командой Джо Байдена.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает АР.

На момент, когда группу заблокировали, в ней было больше 350 тысяч участников.

"В соответствии с исключительными мерами, которые мы принимаем в этот период повышенной напряженности, мы удалили группу" Stop the Steal ", в которой координировали действия по делегитимизации выборного процесса. Мы также видели тревожные призывы к насилию со стороны членов группы", - говорится в заявлении Facebook.

Отметим, Трамп безосновательно обвинил своих политических соперников в попытке украсть результаты президентских выборов. Он также обвинил "большие СМИ, большие деньги и большие технологии" в том, что они выступают против него и за демократов.

В настоящее время остаются неопределенными победители в 6 штатах - Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания и Аляска.

Отметим, что явка на всеобщих выборах в Соединенных Штатах оказалась самой высокой за 120 лет.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дональд ТрампВыборы в США