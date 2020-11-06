Закликали до насильства: Facebook видалив групу прихильників Трампа

Соціальна мережа Facebook заблокувала групу "Stop the Steal" ("Зупинити крадіжку"). В ній прихильники кандидата Дональда Трампа закликали до насильства і поширювали безпідставні заяви чинного президента про фальсифікації виборів командою Джо Байдена.

Про це повідомляє АР.

На момент, коли групу заблокували, у ній було більше 350 тисяч учасників.

"Відповідно до винятковими заходами, які ми приймаємо в цей період підвищеної напруженості, ми видалили групу" Stop the Steal ", в якій координували дії щодо делегітимації виборчого процесу. Ми також бачили тривожні заклики до насильства з боку членів групи", - йдеться в заяві Facebook.

Зазначимо, Трамп безпідставно звинуватив своїх політичних суперників у спробі вкрасти результати президентських виборів. Він також звинуватив "великі ЗМІ, великі гроші та великі технології" в тому, що вони виступають проти нього і за демократів.

Наразі залишаються невизначеними переможці в 6 штатах - Аризона, Невада, Джорджія, Північна Кароліна, Пенсільванія та Аляска.

Зазначимо, що явка на загальних виборах у Сполучених Штатах виявилася найвищою за 120 років.