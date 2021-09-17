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Призывал к разделению Украины. СБУ задержала пророссийского пропагандиста

Автор: Мария Кучерявец

В Борисполе правоохранители задержали участника группы интернет-агитаторов, которые распространяли российскую пропаганду в Украине. Мужчина более года скрывался от следствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации следствия, все это время пропагандист продолжал подрывную информационную деятельность на платформе YouTube и телеграмм-каналы.

В частности, мужчина агитировал к нарушению границ и созданию на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований.

Кроме того, он принимал участие в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах, что снимали по заказу отдельных политсил РФ.

Выяснено, что мужчина входил в состав группы интернет-агентов, которых в прошлом году разоблачила СБУ.

Так, всем трем участникам: организатору и еще двум фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

Во время обысков по местам проживания злоумышленников правоохранители изъяли:

  • сценарии антигосударственных информационных кампаний и отчеты об их проведении;
  • деньги, предоставленные спонсорами из РФ;
  • носители информации с подтверждением противоправной деятельности и запрещенную литературу;
  • "памятные знаки отличия" Московского высшего военного командного училища.

Сейчас задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Служба безопасности Украины