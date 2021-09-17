Закликав до поділу України. СБУ затримала проросійського пропагандиста

За інформацією слідства, увесь цей час пропагандист продовжував підривну інформаційну діяльність на платформі YouTube та через новостворені телеграм-канали.

Зокрема, чоловік агітував до порушення кордонів та створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень.

Крім того, він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах, що знімали на замовлення окремих політсил РФ.

З'ясовано, що чоловік входив до складу групи інтернет-агентів, яких минулого року викрила СБУ.

Так, всім трьом учасникам: організатору та ще двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Під час обшуків за місцями мешкання зловмисників правоохоронці вилучили:

сценарії антидержавних інформаційних кампаній та звіти про їх проведення;

гроші, надані спонсорами з РФ;

носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності та заборонену літературу;

"пам’ятні відзнаки" Московського вищого військового командного училища.

Наразі затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.