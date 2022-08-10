Призывал Путина захватить Херсон. Перед судом предстанет еще один сторонник "русского мира"

Житель Черновицкой области призывал главу Кремля захватить Херсон и Новую Каховку. Теперь стороннику "русского мира" придется предстать перед судом.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки пресс-службу Черновицкой областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Буковины распространял в социальной сети Facebook антиукраинские призывы. Он предлагал создать так называемую "Буковинскую народную республику" и отделить ее от Украины.

Также мужчина публично обращался к Владимиру Путину с призывами к оккупации Новой Каховки и Херсона.

Против него открыли уголовное дело по нескольким статьям УК Украины. Обвинительный акт правоохранители уже передали в суд.