Призывал Путина захватить Херсон. Перед судом предстанет еще один сторонник "русского мира"

Житель Черновицкой области призывал главу Кремля захватить Херсон и Новую Каховку. Теперь стороннику "русского мира" придется предстать перед судом.
Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки пресс-службу Черновицкой областной прокуратуры.
По данным следствия, житель Буковины распространял в социальной сети Facebook антиукраинские призывы. Он предлагал создать так называемую "Буковинскую народную республику" и отделить ее от Украины.
Также мужчина публично обращался к Владимиру Путину с призывами к оккупации Новой Каховки и Херсона.
Против него открыли уголовное дело по нескольким статьям УК Украины. Обвинительный акт правоохранители уже передали в суд.
Напомним, СБУ объявила в международный розыск экс-депутата от "Партии регионов" Игоря Маркова из-за поддержки России.
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