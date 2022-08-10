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Закликав Путіна захопити Херсон. Перед судом постане ще один прихильник "русского мира"

Фото: чоловік, що у соцмережах закликав Путіна захопити Херсон, постане перед судом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Житель Чернівецької області закликав главу Кремля захопити Херсон та Нову Каховку. Тепер прихильнику "русского мира" доведеться постати перед судом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання пресслужбу Чернівецької обласної прокуратури.

За даними слідства, житель Буковини поширював у соціальній мережі Facebook антиукраїнські заклики. Він пропонував створити так звану "Буковинську народну республіку" та відокремити її від України.

Також чоловік публічно звертався до Володимира Путіна із закликами до окупації Нової Каховки та Херсона.

Проти нього відкрили кримінальну справу за декількома статтями КК України. Обвинувачувальний акт правоохоронці вже передали до суду.

Нагадаємо, СБУ оголосила у міжнародний розшук екс-депутата від "Партії регіонів" Ігоря Маркова через підтримку Росії.

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ХерсонЧерновицкая областьКримінальна справа