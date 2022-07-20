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Призывал оккупантов ударить ракетами. В Одессе задержали сторонника "русского мира"

Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили сторонника "русского мира" в Одессе, который призвал оккупантов ударить по городу ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Мужчина в мессенджерах, в частности в российских чатах, просил нанести ракетный удар по Одессе, как недавно в Виннице. Полицейские задержали одессита по месту его жительства, а также обыскали его дом. Правоохранители изъяли компьютер и мобильный телефон.

По данному факту открыли уголовное дело (коллаборационная деятельность), а изъятую технику отправили на экспертизу. Сейчас полиция проверяет, помогал ли мужчина врагу.

Напомним, что в Одессе суд обязал еще одного фаната "русского мира" прочитать украинскую литературу о советском терроре и репрессиях.

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