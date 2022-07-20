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Закликав окупантів вдарити ракетами. В Одесі затримали прихильника "русского мира"

Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили прихильника "русского мира" в Одесі, який закликав окупантів вдарити по місту ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Чоловік у месенджерах, зокрема в російських чатах, просив завдати ракетного удару по Одесі, як нещодавно у Вінниці. Поліцейські затримали одесита за місцем його проживання, а також обшукали його домівку. Правоохоронці вилучили комп’ютер та мобільний телефон.

За даним фактом відкрили кримінальну справу (колабораційна діяльність), а вилучену техніку відправили на експертизу. Зараз поліція перевіряє, чи допомогав чоловік ворогу.

Нагадаємо, що в Одесі суд зобов'язав ще одного фаната "русского мира" прочитати українську літературу про радянський терор та репресії.

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