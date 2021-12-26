Не призыв. Зачем женщин взяли на воинский учет: объяснения комиссара

Украинских женщин и раньше брали на воинский учет - например, тех, кто получал медицинские специальности. Но поскольку эти правила учета не менялись, в отличие от образовательных правил, то даже и это с определенного момента "забуксовало", когда часть специальностей не охватывалась правилам военных.

При этом он добавил, что любой учет ресурсов государства важен для понимания потенциала, то есть какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае привлекаться к обороне государства.

"Учет не становится чем-то новым, а остается исключительно учетом. Это не призыв или мобилизация. Сейчас в СМИ очень много манипуляций и искажений - будто "новые правила" означают, что женщин заберут в армию. Конечно, мы всегда рады и женщинам, и мужчинам, которые желают присоединиться к рядам Вооруженных сил по контракту", - заявил Куценко.

Он отметил, что в данном случае речь идет лишь об учете, а не о призыве или любой другой обязательной форме привлечения женщин в армию.