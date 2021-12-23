Военный учет женщин в Украине: кого это касается и что известно о процедуре
Минобороны Украины значительно расширило список профессий и сфер, в которых женщины должны стать на обязательный военный учет после получения диплома. В этот перечень вошли такие популярные профессии как медики, фармацевты, программисты, финансисты, журналисты и многие другие.
Подробнее о нововведениях читайте в материале РБК-Украина.
Кто из женщин должен стать на военный учет
В Украине утвержден список профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. Об этом говорится в приказе Минбороны №313 от 11 октября 2021 года, который вступил в силу 17 декабря. Согласно ему, женщины многих профессий после получения специальности должны прийти в военкомат, чтобы стать на учет. Это касается представительниц прекрасного пола от 18 до 60 лет, которые годны к воинской службе.
Отметим, что стать на учет в военкомате считается не правом, а обязанностью. Однако, в какой срок это нужно сделать, пока не известно.
В список попали больше сотни профессий в 35 сферах:
- автомобильного транспорта
- компьютерных технологий
- химии и биологии
- авиации
- телекоммуникаций и радиотехники
- журналистики
- банковского дела, финансов и страхования
- издательства и полиграфии
- железнодорожного транспорта
- отельно-ресторанного бизнеса
- медицины, фармакологии и других.
С полным перечнем сфер и профессий можно ознакомиться здесь.
Как будет реализовано нововведение
По состоянию на сегодня, в Министерстве обороны не разъяснили, каким образом будет проходить процедура постановки женщин на учет в военкоматы. Однако, советница замминистра обороны Наталья Воронкова пообещала, что к концу недели ведомство опубликует алгоритм действий.
"Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет", - сказала Воронкова.
По ее словам, разрабатывается возможность стать на учеть дистанционно - в электронном формате, чтобы каждый смог сделать это быстро и без очередей. Однако, прежде этот вопрос будет изучен с точки зрения безопасности.
При приеме на работу женщины будут показывать военный билет
Отметим, что теперь работодатели должны будут проконтролировать, чтобы их сотрудницы, которые подпадают под список, встали на учет в военкомат. При приеме на работу новых коллег, необходимо проверять у них наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.
Руководитель предприятия, который не проконтролирует наличие таких документов, будет вынужден заплатить штраф в размере от 5,1 до 8,5 тысячи гривен.
Вероятно, уже сегодня можно будет узнать подробнее о процедуре постановки женщин на учет в военкоматах. Минобороны анонсировало брифинг на эту тему.