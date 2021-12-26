Не призов. Навіщо жінок взяли на військовий облік: пояснення комісара

Українських жінок і раніше брали на військовий облік - наприклад, тих, хто здобував медичні спеціальності. Але оскільки ці правила обліку не змінювались, на відміну від освітніх правил, то навіть і це з певного моменту "забуксувало", коли частина спеціальностей не охоплювалась правилами військових.

При цьому він додав, що будь-який облік ресурсів держави важливий для розуміння потенціалу, тобто які спеціалісти є в країні та можуть у крайньому випадку залучатись до оборони держави.

"Облік не стає чимось новим, а залишається виключно обліком. Це не призов чи мобілізація. Зараз у ЗМІ дуже багато маніпуляцій та перекручувань - ніби "нові правила" означають, що жінок заберуть в армію. Звичайно, ми завжди раді і жінкам, і чоловікам, які бажають доєднатись до лав Збройних сил за контрактом", - заявив Куценко.

Він зазначив, що в даному випадку йдеться лише про облік, а не про призов чи будь-яку іншу обов’язкову форму залучення жінок до армії.