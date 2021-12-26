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Не призов. Навіщо жінок взяли на військовий облік: пояснення комісара

Автор: Владислав Красінський

Українських жінок і раніше брали на військовий облік - наприклад, тих, хто здобував медичні спеціальності. Але оскільки ці правила обліку не змінювались, на відміну від освітніх правил, то навіть і це з певного моменту "забуксувало", коли частина спеціальностей не охоплювалась правилами військових.

Про це РБК-Україна розповів військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Валерій Куценко.

При цьому він додав, що будь-який облік ресурсів держави важливий для розуміння потенціалу, тобто які спеціалісти є в країні та можуть у крайньому випадку залучатись до оборони держави.

"Облік не стає чимось новим, а залишається виключно обліком. Це не призов чи мобілізація. Зараз у ЗМІ дуже багато маніпуляцій та перекручувань - ніби "нові правила" означають, що жінок заберуть в армію. Звичайно, ми завжди раді і жінкам, і чоловікам, які бажають доєднатись до лав Збройних сил за контрактом", - заявив Куценко.

Він зазначив, що в даному випадку йдеться лише про облік, а не про призов чи будь-яку іншу обов’язкову форму залучення жінок до армії.

Нагадаємо, Міноборони України затвердило перелік професій, представниці яких мають стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних. Йдеться про медиків, фінансистів, бухгалтерів, менеджерів і представниць інших професій.

Детальніше в матеріалі РБК-Україна "Військовий облік жінок в Україні: кого це стосується і що відомо про процедуру".

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Міністерство оборони України