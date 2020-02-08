Призыв на срочную службу с 18 лет будет исключительно добровольным, - Загорднюк

Призыв на срочную службу юношей в возрасте 18 и 19 лет будет проходить на добровольной основе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По словам министра Андрея Загороднюка, соответствующие разъяснения разослали областным государственным администрациям.

"Сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственному постановлению и правовой базе оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос", - сказал министр.

По его словам, в этом году с 20-ти лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19-ти исключительно по согласию призывников.

Министр также напомнил, что военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил.

При этом он уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах ВС Украины уже с 18 лет.

Загороднюк сообщил также, что соответствующие разъяснения вскоре будут опубликованы на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в ходе весеннего призыва на службу будут привлекаться граждане в возрасте 20 лет и старше.

РБК-Украина писало, что Зеленский выдал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроки проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году.