Призыв резервистов. На службу вызовут по 5 тысяч пограничников и нацгвардейцев

Из-за угроз вторжения России в Украине начался призыв резервистов. Кроме военных резерва, также призовут по 5 тысяч пограничников и нацгвардейцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг военного комиссара Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрия Максимова.

По его словам, в Украине всего планируют призвать 36 тысяч резервистов. Также армию усилят служащими ГПСУ и Национальной гвардии.

"В Вооруженные силы поступят резервисты в количестве до 36 тысяч человек, кроме того, Национальную гвардию и Госпогранслужбу пополнят по 5 тысяч резервистов", - заявил он.

Максимов отметил, что сейчас резервисты проходят медкомиссии, в течение семи дней их должны отправить в воинские части.