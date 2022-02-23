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Призыв резервистов. На службу вызовут по 5 тысяч пограничников и нацгвардейцев

Автор: Наталья Юрченко

Из-за угроз вторжения России в Украине начался призыв резервистов. Кроме военных резерва, также призовут по 5 тысяч пограничников и нацгвардейцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг военного комиссара Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрия Максимова.

По его словам, в Украине всего планируют призвать 36 тысяч резервистов. Также армию усилят служащими ГПСУ и Национальной гвардии.

"В Вооруженные силы поступят резервисты в количестве до 36 тысяч человек, кроме того, Национальную гвардию и Госпогранслужбу пополнят по 5 тысяч резервистов", - заявил он.

Максимов отметил, что сейчас резервисты проходят медкомиссии, в течение семи дней их должны отправить в воинские части.

Как рассказывало РБК-Украина ранее, в среду, 23 февраля, в Украине начался призыв резервистов на военную службу.

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Призыв в армию