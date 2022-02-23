Призов резервістів. На службу викличуть по 5 тисяч прикордонників і нацгвардійців

Через погрози вторгнення Росії в Україну почався призов резервістів. Крім військових резерву, також призвуть по 5 тисяч прикордонників і нацгвардійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг військового комісара Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрія Максимова.

За його словами, в Україні всього планують призвати 36 тисяч резервістів. Також армію посилять службовцями ДПСУ та Національної гвардії.

"У Збройні сили надійдуть резервісти в кількості до 36 тисяч осіб, крім того, Національну гвардію і Держприкордонслужбу поповнять по 5 тисяч резервістів", - заявив він.

Максимов зазначив, що зараз резервісти проходять медкомісії, протягом семи днів їх повинні відправити у військові частини.