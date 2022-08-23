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Призыв, несмотря на бронирование, возможен, но есть важное условие: что предлагает Кабмин

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Украина, Вторник 23 августа 2022 12:32
Призыв, несмотря на бронирование, возможен, но есть важное условие: что предлагает Кабмин Фото: призыв возможен несмотря на бронирование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров подал в Верховную раду законопроект о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время. В то же время те, на кого распространяется бронирование, смогут попасть в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7687.

Согласно документу, лица, которые попадут в списки бронирования, "могут быть призваны на военную службу по их согласию".

В то же время лица с инвалидностью, а также другие могут быть призваны на военную службу по их согласию только по месту жительства.

Напомним, Кабмин предлагает Верховной раде определить условия, при которых военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях, подлежат бронированию.

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