Призыв крымчан в армию РФ: крымчан отправят служить на Крайний Север

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Вооруженные силы РФ собираются призвать 2800 крымчан

Российский военный комиссар временно оккупированного Крыма Олег Ермилов заявил, что во время осеннего призыва в Вооруженные силы Российской Федерации (РФ) собираются призвать 2,8 тыс. крымчан, большинство из них отправят служить на Крайний Север. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам Ермилова, 2,3 тыс. человек направят служить на территорию РФ. По его данным, крымские призывники служат в сухопутных, воздушно-космических, инженерных войсках, а также в войсках стратегического назначения, Росгвардии и других.

"В этот призыв расширяется география службы. Если в прошлые годы юноши служили в частях, дислоцирующихся на территории Южного и Западного военных округов, то в этом году направляем служить ребят в части Северного флота в Североморск", - пояснил Ермилов.

Отмечается, что в "правительстве" оккупированного РФ Крыма призвали "жестко реагировать" на все попытки уклонения от призыва и немедленно информировать об этом российские правоохранительные органы.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за очередного призыва жителей Крыма в российскую армию.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Крыма передала в Международный уголовный суд обращение относительно незаконного призыва жителей аннексированного Крыма к службе в вооруженных силах Российской Федерации. В общем с весны 2015 года в ходе 7 призывных кампаний в российскую армию призвали не менее 12 229 украинских граждан.