Призыв крымчан в армию РФ: прокуратура подала обращение в Международный уголовный суд

Фото: Международный уголовный суд (facebook.com/fondsk)

Россия уже призвала к своей армии более 12 тыс. жителей аннексированного Крыма

Прокуратура Крыма передала в Международный уголовный суд обращение относительно незаконного призыва жителей аннексированного Крыма к службе в вооруженных силах Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отмечается, что в целом с весны 2015 года в ходе 7 призывных кампаний в российскую армию призвали не менее 12 229 украинских граждан.

"Нарушив нормы международного гуманитарного права, государственные органы РФ создали на полуострове общую атмосферу "принуждения", направленную на тех, кто отказывается вступать в ряды армии оккупанта", - отметили в прокуратуре.

Также добавили, что принуждение жителей Крыма служить в вооруженных формированиях или вооруженных силах РФ запрещается национальным уголовным законодательством Украины и нормами международного гуманитарного права.

"Так, согласно ст. 438 УК Украины нарушение законов и обычаев войны, а также отдача приказа о совершении таких действий наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет", - сказали в прокуратуре Крыма.

Кроме того, прокуратура начала досудебное расследование уголовного правонарушения за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обращение в Международный уголовный суд было подготовлено прокуратурой АР Крым совместно с Крымской правозащитной группой, Региональным центром прав человека и Украинской Хельсинской группой по правам человека.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отправлять в армию студентов на летних каникулах для решения проблемы уклонение от службы в армии.