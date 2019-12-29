Осенний призыв: в ВСУ будут служить 9 тыс. человек

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Более 3 тысяч призывников сразу подписали контракт на военную службу

В Украине завершился осенний призыв граждан на срочную военную службу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрмияInform.

Также отмечается, что началась работа по изучению призывного ресурса весенней кампании следующего года.

По словам начальника отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковника Николая Качаненко, в целом на срочную военную службу были призваны 15 тыс. 200 юношей, из которых, как и предполагалось, 9 тыс. пополнят военные части Вооруженных сил Украины.

К тому же, по состоянию на 27 декабря, 3340 призывников сразу подписали контракт на военную службу.

При этом подполковник уточнил, что раньше всех призывную кампанию завершили военкоматы южных областей.

"Это не потому, что работали лучше - так составили график, по которому и отбывали юноши в учебные центры", - объяснил он.

Качаненко также отметил, что действующая призывная кампания проходила более организованно, чем предыдущая весенняя.

Напомним, 1 октября в Украине начался осенний призыв на срочную военную службу. Срок службы в армии составляет 18 месяцев для призывников, не имеющих высшего образования и 12 месяцев для призывников со степенью специалиста или магистра.

Добавим, что в 2018 году во время осеннего призыва в армейские ряды планировали привлечь почти 18 тысяч человек.