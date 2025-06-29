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Прізвища з "градусом": які родові імена в Україні пов’язані з виробництвом вина та пива

Неділя 29 червня 2025 08:05
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Прізвища з "градусом": які родові імена в Україні пов’язані з виробництвом вина та пива Які прізвища у давнину давали тим, хто робив пиво або вино (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Чи замислювалися ви, що ваше прізвище може розповісти про заняття ваших предків? Деякі з них ведуть прямо до діжки з вином чи пивом.

Які прізвища розкажуть про зв'язок з пивоварінням, виноробством і навіть виготовленням горілки, розповідає РБК-Україна.

Предки Винника були виноробами?

Сучасні українські прізвища часто несуть у собі не лише пам’ять про рід, а й відлуння старовинних ремесел. Частина цих родових імен тісно пов’язана з виробництвом алкоголю.

Наприклад, прізвище популярного співака Олега Винника має безпосереднє відношення до виноробства. Його предки, ймовірно, займалися виготовленням вина.

Прізвища Винник, Винників, Винниченко та Винничук мають спільне походження. За даними порталу "Рідні", перша офіційна згадка про Винників з’явилася у 1649 році - у реєстрі Війська Запорізького було зафіксовано щонайменше 13 козаків із цим прізвищем.

А як називали тих, хто варив пиво?

Інший приклад - прізвище артиста Артема Пивоварова, що буквально вказує на професію предків. Його родове ім’я належить до цілої групи: Пивовар, Пивоваров, Пивоварчук - усі ці варіанти мають спільне коріння у ремеслі пивоваріння.

Якими ще були "алкогольні" прізвища?

Портал "Рідні" також називає низку інших прізвищ, пов’язаних з алкогольним виробництвом. Наприклад:

Солодовник - 3291 носій

Бражник - 2835 осіб

Брага - 1466 осіб

Винар - 508 осіб

Сивуха - 286 осіб

Хмільник - 22 особи

Ці родові імена - не просто цікаві словоформи, а історичні свідчення про заняття українців у минулому. Вони зберігають слід ремесел, пов’язаних з традиційним виготовленням хмільних напоїв, і водночас нагадують про те, як глибоко культура вкорінена у мові.

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: праця "Сучасні українські прізвища" Юліана Редька, генеалогічне товариство Рідні.

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