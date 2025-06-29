Фамилии с "градусом": какие родовые имена в Украине связаны с производством вина и пива
Задумывались ли вы, что ваша фамилия может рассказать о занятиях ваших предков? Некоторые из них ведут прямо к бочке с вином или пивом.
Какие фамилии расскажут о связи с пивоварением, виноделием и даже изготовлением водки, рассказывает РБК-Украина.
Предки Винника были виноделами?
Современные украинские фамилии часто несут в себе не только память о роде, но и отголоски старинных ремесел. Часть этих родовых имен тесно связана с производством алкоголя.
Например, фамилия популярного певца Олега Винника имеет непосредственное отношение к виноделию. Его предки, вероятно, занимались изготовлением вина.
Фамилии Винник, Винників, Винниченко и Винничук имеют общее происхождение. По данным портала "Рідні", первое официальное упоминание о Винників появилось в 1649 году - в реестре Войска Запорожского было зафиксировано не менее 13 казаков с этой фамилией.
А как называли тех, кто варил пиво?
Другой пример - фамилия артиста Артема Пивоварова, что буквально указывает на профессию предков. Его родовое имя относится к целой группе: Пивовар, Пивоваров, Пивоварчук - все эти варианты имеют общие корни в ремесле пивоварения.
Какими еще были "алкогольные" фамилии?
Портал "Рідні" также называет ряд других фамилий, связанных с алкогольным производством. Например:
Солодовник - 3291 носитель
Бражник - 2835 человек
Брага - 1466 человек
Винар - 508 человек
Сивуха - 286 человек
Хмільник - 22 человека
Эти родовые имена - не просто интересные словоформы, а исторические свидетельства о занятиях украинцев в прошлом. Они сохраняют след ремесел, связанных с традиционным изготовлением хмельных напитков, и одновременно напоминают о том, как глубоко культура укоренена в языке.
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: труд "Современные украинские фамилии" Юлиана Редько, генеалогическое общество Рідні.