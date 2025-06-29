Фамилии с "градусом": какие родовые имена в Украине связаны с производством вина и пива

Задумывались ли вы, что ваша фамилия может рассказать о занятиях ваших предков? Некоторые из них ведут прямо к бочке с вином или пивом.

Какие фамилии расскажут о связи с пивоварением, виноделием и даже изготовлением водки, рассказывает РБК-Украина .

Предки Винника были виноделами?

Современные украинские фамилии часто несут в себе не только память о роде, но и отголоски старинных ремесел. Часть этих родовых имен тесно связана с производством алкоголя.

Например, фамилия популярного певца Олега Винника имеет непосредственное отношение к виноделию. Его предки, вероятно, занимались изготовлением вина.

Фамилии Винник, Винників, Винниченко и Винничук имеют общее происхождение. По данным портала "Рідні", первое официальное упоминание о Винників появилось в 1649 году - в реестре Войска Запорожского было зафиксировано не менее 13 казаков с этой фамилией.

А как называли тех, кто варил пиво?

Другой пример - фамилия артиста Артема Пивоварова, что буквально указывает на профессию предков. Его родовое имя относится к целой группе: Пивовар, Пивоваров, Пивоварчук - все эти варианты имеют общие корни в ремесле пивоварения.

Какими еще были "алкогольные" фамилии?

Портал "Рідні" также называет ряд других фамилий, связанных с алкогольным производством. Например:

Солодовник - 3291 носитель

Бражник - 2835 человек

Брага - 1466 человек

Винар - 508 человек

Сивуха - 286 человек

Хмільник - 22 человека

Эти родовые имена - не просто интересные словоформы, а исторические свидетельства о занятиях украинцев в прошлом. Они сохраняют след ремесел, связанных с традиционным изготовлением хмельных напитков, и одновременно напоминают о том, как глубоко культура укоренена в языке.