"Призведе до вічного миру": Трамп зробив інтригуючу заяву після зустрічі з Сі Цзіньпіном

"Моя зустріч на рівні G2 із президентом Сі Цзіньпіном із Китаю була відмінною для обох наших країн. Ця зустріч приведе до вічного миру та успіху. Нехай Бог благословить як Китай, так і США", - написав Трамп.

Характерно, що президент США знову використав позначення "G2" для своїх переговорів з Китаєм. G2 - неформальне позначення для можливого варіанту тісної американо-китайської співпраці, фактично дуумвірату, вперше запропоноване американськими економістами ще у 2005 році.

Прихильником G2 був відомий американський політичний діяч та політолог Збігнєв Бжезинський, а реалізувати цей концепт спробувала адміністрація 44-го президента США Барака Обами, демократа. Проте через спротив китайських партійних еліт, які не бажали ділити майбутній контроль над світом з будь-ким іншим, ідея залишилася "на папері".