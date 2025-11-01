"Приведет к вечному миру": Трамп сделал интригующее заявление после встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с руководителем Китая Си Цзиньпином была "отличной для обеих сторон" и в итоге "приведет к вечному миру".
Как сообщает, об этом Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social.
"Моя встреча на уровне G2 с президентом Си Цзиньпином из Китая была отличной для обеих наших стран. Эта встреча приведет к вечному миру и успеху. Пусть Бог благословит как Китай, так и США", - написал Трамп.
Характерно, что президент США снова использовал обозначение "G2" для своих переговоров с Китаем. G2 - неформальное обозначение для возможного варианта тесного американо-китайского сотрудничества, фактически дуумвирата, впервые предложенное американскими экономистами еще в 2005 году.
Сторонником G2 был известный американский политический деятель и политолог Збигнев Бжезинский, а реализовать этот концепт попыталась администрация 44-го президента США Барака Обамы, демократа. Однако из-за сопротивления китайских партийных элит, которые не желали делить будущий контроль над миром с кем-либо другим, идея осталась "на бумаге".
Отметим, ночью с 29 на 30 октября (по киевскому времени) президент США Трамп и Си Цзиньпин провели встречу в южнокорейском Пусане. Они заявили о "консенсусе" и договорились продолжить диалог по урегулированию войны в Украине.
Интересно, что Трамп и Си Цзиньпин впервые лично встретились с 2019 года. Последний раз они виделись еще во время первого срока Трампа в Белом доме. Встреча двух лидеров длилась примерно 1 час и 40 минут.
Дональд Трамп сразу после этого назвал встречу "удивительной" и дал ей оценку "12" по 10-балльной шкале. "РБК-Украина" подводило итоги этой встречи.