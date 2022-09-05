Призывали поддерживать армию РФ: во Львовской области задержали двух женщин

По данным следователей, после начала вторжения две жительницы Львовской области активизировали российскую пропаганду в социальных сетях.

"Они распространяли призывы в поддержку вражеских войск, оправдывали преступления оккупантов и отрицали вооруженную агрессию", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий удалось выяснить, что одна из женщин контактирует с родственниками в РФ, участвовавшими в российском вторжении. Женщинам сообщили о подозрениях по следующим статьям:

Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников;

Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

За содеянное им грозит до восьми лет заключения.