Призывали поддерживать армию РФ: во Львовской области задержали двух женщин

Правоохранители разоблачили двух женщин во Львовской области, которые призывали поддерживать российскую армию и оправдывали преступления оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ во Львовской области.
По данным следователей, после начала вторжения две жительницы Львовской области активизировали российскую пропаганду в социальных сетях.
"Они распространяли призывы в поддержку вражеских войск, оправдывали преступления оккупантов и отрицали вооруженную агрессию", - говорится в сообщении.
Во время следственных действий удалось выяснить, что одна из женщин контактирует с родственниками в РФ, участвовавшими в российском вторжении. Женщинам сообщили о подозрениях по следующим статьям:
За содеянное им грозит до восьми лет заключения.
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