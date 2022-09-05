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Закликали підтримувати армію РФ: у Львівській області затримали двох жінок

Фото: Закликали підтримувати армію РФ: у Львівській області затримали двох жінок (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці викрили двох жінок у Львівській області, які закликали підтримувати російську армію та виправдовували злочини окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УСБУ у Львівській області.

За даними слідчих, після початку вторгнення дві жительки Львівській області активізували російську пропаганду у соціальних мережах.

"Вони поширювали заклики на підтримку ворожих військ, виправдовували злочини окупантів та заперечували збройну агресію", - йдеться у повідомленні.

Під слідчих дій вдалося з'ясувати, що одна з жінок контактує з родичами у РФ, які брали участь у російському вторгненні. Жінкам повідомили про підозри за наступними статтями:

  • Виправдовування, визнання правомірною, заперечування збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників;
  • Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

За скоєне їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, що у Харкові затримали письменника з Горлівки, який заперечував існування України.

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