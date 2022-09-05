Закликали підтримувати армію РФ: у Львівській області затримали двох жінок

За даними слідчих, після початку вторгнення дві жительки Львівській області активізували російську пропаганду у соціальних мережах.

"Вони поширювали заклики на підтримку ворожих військ, виправдовували злочини окупантів та заперечували збройну агресію", - йдеться у повідомленні.

Під слідчих дій вдалося з'ясувати, що одна з жінок контактує з родичами у РФ, які брали участь у російському вторгненні. Жінкам повідомили про підозри за наступними статтями:

Виправдовування, визнання правомірною, заперечування збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників;

Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

За скоєне їм загрожує до восьми років ув'язнення.