Призупинення постачання зброї Україні стало несподіванкою для союзників Трампа, - Politico
Рішення Пентагону щодо замороження поставок озброєння в Україну стало несподіванкою навіть для союзників голови Білого дому Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами обізнаних із ситуацією осіб, рішення Пентагону стало несподіванкою для тих, хто зазвичай добре обізнаний з такими питаннями, включаючи членів Конгресу, чиновників Державного департаменту та ключових європейських союзників. Зокрема викликало занепокоєння та розчарування серед провідних республіканців, які вважають, що один з високопоставлених чиновників Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) мав надмірний вплив на це рішення.
Як пише Politico, призупинення поставок було ініційоване керівником відділу політики Пентагону Елбріджем Колбі, а також невеликим колом радників через побоювання, що запаси певних видів зброї в Штатах вичерпуються.
"Навіть союзники президента Дональда Трампа були розчаровані цим кроком і звинуватили таких чиновників, як Колбі у тому, що вони просували цей крок, не повідомляючи про це решту адміністрації та інших", - додає Politico.
Конгресмен Майл МакКол, коментуючи ситуацію, висловив сумнів у тому, що Колбі та інші чиновники консультувались з цього приводу з державним секретарем США Марко Рубіо й припустив, що "у Білому домі існує внутрішній розкол".
Конгресмен Брайан Фіцпатрік, своєю чергою, написав Трампу листа щодо проведення екстреної наради в Білому домі та Пентагону з приводу призупинення військової підтримки.
Ще двоє американських чиновників стверджують, що у Пентагоні не звертались за консультацією до Державного департаменту, посольства США в Києві або ж команди спеціального представника голови Білого дому Кіта Келлога перед тим як "відкликати партію важливої зброї, яка вже була на території Польщі".
Водночас у Білому домі й Державному департаменті є ті, хто відкидає заяви про те, що рішення Пентагону застало чиновників адміністрації США зненацька.
Призупинення допомоги США Україні
Напередодні з'явилась інформація про припинення постачання військової допомоги Україні з боку США. Пізніше це підтвердив Білий дім, пояснивши рішення тим, що на першому місці мають бути інтереси Америки.
Як писали ЗМІ, мова йде про поставки артилерійських снарядів, ракет Stinger, ракет для Patriot і не тільки.
За словами президента Володимира Зеленського, Україна вже веде переговори з Вашингтоном щодо деталей ситуації.
Більше про ситуацію з постачанням допомоги - в матеріалі РБК-Україна.
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