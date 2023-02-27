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Призупинення ДСНО з Росією ще не набуло чинності, - Держдеп США

Фото: помічник держсекретаря з контролю над озброєннями Мелорі Стюарт (twitter.com/MaloneySuzanne)
Автор: Валерія Поліщук

Призупинення Росією участі у ключовому договорі щодо контролю над ядерними озброєннями ще не набуло чинності. Деякі повідомлення за договором з боку РФ припиняться, щойно він буде остаточно оформлений.

Про це заявила помічник держсекретаря з контролю над озброєннями Мелорі Стюарт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Призупинення ще не було офіційно порушено в тому сенсі, що ми все ще отримуємо повідомлення, як і сьогодні, відповідно до договору, регулярні повідомлення. Але ми очікуємо, що щойно це призупинення буде офіційно оформлено, вони припиняться", - сказала вона.

Стюарт заявила, що Сполучені Штати намагаються простежити за перебігом переговорів із росіянами, щоб зрозуміти, що ще може бути включено в призупинення, а що може бути продовжено.

"Наразі ми очікуємо, що це будуть тільки повідомлення про запуски в рамках угоди 1988 року, і що вони заявили, що дотримуватимуться фактичних чисельних обмежень", - сказала вона.

Згідно з угодою, обидві сторони направляють попередні повідомлення про запуск балістичних ракет, що підпадають під дію договору.

Нагадаємо, раніше Рада федерації РФ ухвалила закон про призупинення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Путін заявив, що Росія має зрозуміти, на що претендують такі країни НАТО, як Франція та Британія, і як країна-агресор враховуватиме їх стратегічні арсенали.

Крім того, Франція та Британія висловили стурбованість через вихід Росії з ДСНО.

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