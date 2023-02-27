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Приостановка ДСНВ с Россией еще не вступила в силу, - Госдеп США

Фото: помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мэлори Стюарт (twitter.com/MaloneySuzanne)
Автор: Валерия Полищук

Приостановка Россией участия в ключевом договоре по контролю над ядерными вооружениями еще не вступила в силу. Некоторые уведомления по договору со стороны РФ прекратятся, как только он будет окончательно оформлен.

Об этом заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мэлори Стюарт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Приостановка еще не была официально затронута в том смысле, что мы все еще получаем уведомления, как и сегодня, в соответствии с договором, регулярные уведомления. Но мы ожидаем, что как только эта приостановка будет официально оформлена, они прекратятся", - сказала она.

Стюарт заявила, что Соединенные Штаты пытаются проследить за ходом переговоров с россиянами, чтобы понять, что еще может быть включено в приостановку, а что может быть продолжено.

"Сейчас мы ожидаем, что это будут только уведомления о запусках в рамках соглашения 1988 года, и что они заявили, что будут соблюдать фактические численные ограничения", - сказала она.

Согласно договору, обе стороны направляют предварительные уведомления о запуске баллистических ракет, подпадающих под действие договора.

Напомним, ранее Совет федерации РФ принял закон о приостановлении участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Путин заявил, что Россия должна понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Британия, и как страна-агрессор будет учитывать их стратегические арсеналы.

Кроме того, Франция и Британия выразили обеспокоенность из-за выхода России из ДСНВ.

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