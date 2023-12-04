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Призові Євро-2024: УЄФА розкрив, скільки потенційно заробить збірна України

Фото: Михайло Мудрик і компанія можуть чимало заробити на Євро-2024 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив призовий фонд чемпіонату Європи 2024 року. Національна команда України залишається претендентом на поїздку на форум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Функціонери заклали 331 млн призових на Євро-2024. На попередньому чемпіонаті між усіма учасниками розділили таку ж суму.

Кваліфікація на прийдешній форум гарантовано принесе кожній збірній 9,25 млн євро. Перемога на груповому етапі турніру збагатить команди на 1 млн у євровалюті, нічия – на 0,5 млн. На кожній стадії плей-офф гонорар зростатиме. Зокрема, вихід до 1/8 фіналу Євро-2024 дозволить заробити 1,5 млн євро. Перемога ж у чемпіонаті Європи – ще 8 млн євро.

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.

Повний розподіл призових на Євро-2024:

  • кваліфікація на турнір – 9,25 млн євро
  • перемога на груповому етапі – 1 млн євро
  • нічия на груповому етапі – 0,5 млн євро
  • вихід у 1/8 фіналу – 1,5 млн євро
  • вихід у 1/4 фіналу – 2,5 млн євро
  • вихід у 1/2 фіналу – 4 млн євро
  • вихід у фінал – 5 млн євро
  • перемога – 8 млн євро

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня.

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

Господар змагань отримав місце на Євро-2024 автоматично. Ще 20 команд потрапили на форум після кваліфікації. Останні три володарі путівок визначаться в плей-офф Ліги націй навесні. Продаж квитків на турнір стартував на початку жовтня.

До слова, раніше УЄФА провів церемонію жеребкування чемпіонату Європи.

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