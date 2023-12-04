Призовые Евро-2024: УЕФА раскрыл, сколько потенциально заработает сборная Украины

Функционеры заложили 331 млн призовых на Евро-2024. На предыдущем чемпионате между всеми участниками была разделена такая же сумма.

Квалификация на предстоящий форум гарантированно принесет каждой сборной 9,25 млн евро. Победа на групповом этапе турнира обогатит команды на 1 млн в евровалюте, ничья – на 0,5 млн. На каждой стадии плей-офф гонорар будет расти. В частности, выход в 1/8 финала Евро-2024 позволит заработать 1,5 млн евро. Победа же в чемпионате Европы – еще 8 млн евро.

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англии и Италии. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.

Полное распределение призовых на Евро-2024:

квалификация на турнир – 9,25 млн евро

победа на групповом этапе – 1 млн евро

ничья на групповом этапе – 0,5 млн евро

выход в 1/8 финала – 1,5 млн евро

выход в 1/4 финала – 2,5 млн евро

выход в 1/2 финала – 4 млн евро

выход в финал – 5 млн евро

победа – 8 млн евро

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля.

Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир будет состоять из группового турнира и плей-офф.

Хозяин соревнований получил место на Евро-2024 автоматически. Еще 20 команд попали на форум после квалификации. Последние три обладателя путевок определятся в плей-офф Лиги наций весной. Продажа билетов на турнир стартовала в начале октября.