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Как признать родственника пропавшим без вести: алгоритм

Фото: как признать родственника пропавшим без вести (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Появился алгоритм действий, как признать человека, местонахождение которого неизвестно, пропавшим без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

Итак:

  • если нет информации о местонахождении родственника, то можно обратиться в Национальное информационное бюро по краткому номеру 1648, городскому номеру (044) 287-81-65 или заполнить соответствующую форму для запросов на сайте nib.gov.ua.
  • обратиться с заявлением о розыске лица, пропавшего без вести в ближайший территориальный орган Национальной полиции Украины, отправить запрос по почте, позвонить по телефону 102 (круглосуточно) или на телефон "горячей линии": (0894) 200-18-67.

"Полученное заявление регистрируется в журнале Единого учета и вносятся сведения в ЕРДР для осуществления органами Национальной полиции досудебного расследования по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "пропавший без вести", о чем в течение 3 дней информируется Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести за лиц", - рассказывают в ГУР.

В ведомстве добавляют, что розыск человека, пропавшего без вести, прекращается не позднее чем через три дня со дня установления его места нахождения, места захоронения или местонахождения останков такого человека с уведомлением об этом его близких родственников и членов семьи, а также заявителя, если заявитель не является близким родственником и членом семьи.

Ранее в Минобороны Украины дали инструкцию, где и как узнать про тех, кто исчез во время войны.

Также МВД запустило "горячую линию" для родственников пленных, без вести пропавших и погибших украинских военных.

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