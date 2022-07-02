Як визнати родича зниклим безвісти: алгоритм

Отже:

якщо немає інформації про місце перебування родича, то можна звернутися до Національного інформаційного бюро за коротким номером 1648 , міським номером (044) 287-81-65 чи заповнити відповідну форму для запитів на сайті nib.gov.ua .

, міським номером чи заповнити відповідну форму для запитів на сайті . звернутися із заявою про розшук особи, зниклої безвісти до найближчого територіального органу Національної поліції України, надіслати запит поштою, зателефонувати на телефон 102 (цілодобово) або на телефон "гарячої лінії": (0894) 200-18-67.

"Отримана заява реєструється в журналі Єдиного обліку та вносяться відомості до ЄРДР для здійснення органами Національної поліції досудового розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "зниклий безвісти", про що протягом 3 днів інформується Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - розповідають в ГУР.

У відомстві додають, що розшук людини, зниклої безвісти, припиняється не пізніше ніж через три дні з дня встановлення місця її перебування, місця поховання чи місцеперебування останків такої людини з повідомленням про це її близьких родичів та членів сім’ї, а також заявника, якщо заявник не є близьким родичем та членом сім’ї.