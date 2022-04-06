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Признанные потери России в войне против Украины: каждый пятый был офицером

Фото: Россия признала гибель 1351 военного за время войны в Украине (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Министерство обороны России с начала войны против Украины признало гибель только 1 351 военного. И, как оказалось, в этих потерях каждый пятый погибший военный был офицером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Русскую службу BBC".

Как пишет издание, на сегодня в российских официальных источниках опубликованы имена не менее 1083 погибших военных. Причем, как далось установить BBC, 217 из 1083 установленных погибших были офицерами от младшего лейтенанта до генерала. Это 20% от числа всех военнослужащих в списке подтвержденных потерь российской армии.

В то же время такое высокое число офицеров в потерях не означает, что каждый пятый погибший на поле боя россиянин был офицером. Как отметил Самуэль Кренни-Эванс из британского Королевского института исследований в области обороны и безопасности, российская военная традиция предполагает, что тела погибших командиров отправляют домой в приоритетном порядке.

"В прошлых конфликтах российские военные уделяли больше внимания эвакуации тел погибших офицеров. А к более низким по званию военным проявлялось меньше внимания после смерти. Но при этом офицеры действительно составляют костяк российских вооруженных сил", - рассказал эксперт.

На сегодня в списках признанных потерь - 10 полковников, 20 подполковников, 31 майор и 155 младших офицеров. Украина заявляет о гибели семи российских генералов, но Россия подтвердила только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.

Напомним, согласно данным украинской сторона на 5 апреля, Россия потеряла в Украине около 18 500 военных погибшими.

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