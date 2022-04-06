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Визнані втрати Росії у війні проти України: кожен п'ятий був офіцером

Фото: Росія визнала загибель 1351 військового за час війни в Україні (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Міністерство оборони Росії з початку війни проти України визнало загибель лише 1 351 військового. І, як виявилося, в цих втратах кожен п'ятий загиблий військовий був офіцером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Російську службу BBC".

Як пише видання, на сьогодні в російських офіційних джерелах опубліковані імена не менше 1083 загиблих військових. Причому, як далося встановити BBC, 217 з 1083 встановлених загиблих були офіцерами від молодшого лейтенанта до генерала. Це 20% від числа всіх військовослужбовців у списку підтверджених втрат російської армії.

У той же час таке високе число офіцерів у втратах не означає, що кожен п'ятий загиблий на полі бою росіянин був офіцером. Як зазначив Самуель Кренні-Еванс з британського Королівського інституту досліджень в області оборони і безпеки, російська військова традиція передбачає, що тіла загиблих командирів відправляють додому в пріоритетному порядку.

"У минулих конфліктах російські військові приділяли більше уваги евакуації тіл загиблих офіцерів. А до нижчих за званням військових проявлялося менше уваги після смерті. Але при цьому офіцери дійсно складають кістяк російських збройних сил", - розповів експерт.

На сьогодні в списках визнаних втрат - 10 полковників, 20 підполковників, 31 майор І 155 молодших офіцерів. Україна заявляє про загибель семи російських генералів, але Росія підтвердила тільки смерть генерал-майора Андрія Суховецького.

Нагадаємо, згідно з даними української сторони на 5 квітня, Росія втратила в Україні близько 18 500 військових загиблими.

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