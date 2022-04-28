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Визнання Росії спонсором тероризму. В ОП назвали наслідки для країни-агресора

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Київ, Четвер 28 квітня 2022 10:12
Визнання Росії спонсором тероризму. В ОП назвали наслідки для країни-агресора Фото: очільник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив наслідки для Росії після визнання її спонсором тероризму. Це може значно вплинути на російську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.

Відповідне рішення США посилить тиск на Росію. Зокрема, після визнання РФ країною-спонсором тероризму будуть введені додаткові штрафи, обмеження на іноземну допомогу, заборона на експорт оборонних товарів, які ще більше послаблять Російську Федерацію.

Нагадаємо, вчора держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США вивчають можливість оголосити Росію спонсором тероризму.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав США оголосили Росію державою-спонсором тероризму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Офіс президента Андрій Єрмак Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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