UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Признание Россией "ЛДНР" означает ее выход из "Минска". В ТКГ рассказали, что будут делать дальше

Автор: Анастасия Рокитна

Украинская делагация в ТКГ осуждает признание Россией "ЛДНР". Это свидетельствует о сознательном выходе РФ из минских договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ТКГ.

"Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе решительно осуждает решение российской власти о признании так называемых "ДНР/ЛНР", что может свидетельствовать о сознательном выходе РФ из минских договоренностей", - говорится в заявлении.

В украинской делегации заявили, что в течение прошлой недели российская делегация неоднократно целенаправленно уклонялась от участия в консультациях в формате ТКГ, реализуя свой план с помощью эскалации ситуации на линии разграничения.

"В сложившейся ситуации мы будем проводить консультации с действующим председателем в ОБСЕ, координатором от ОБСЕ и странами нормандской четверки относительно дальнейшего формата переговорного процесса", - рассказали в делегации о дальнейшем плане действий.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на признание Россией "ЛДНР". По его словам, Кремль таким образом признал свою агрессию против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаДНР