Визнання Росією "ЛДНР" означає її вихід з "Мінську". В ТКГ розповіли, що будуть робити далі

Українська делагація в ТКГ засуджує визнання Росією "ЛДНР". Це свідчить про свідомий вихід РФ із мінських домовленостей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ТКГ.
"Українська делегація в Тристоронній контактній групі рішуче засуджує рішення російської влади про визнання так званих "ДНР/ЛНР", що може свідчити про свідомий вихід РФ із мінських домовленостей", - йдеться у заяві.
В українській делегації заявили, що протягом минулого тижня російська делегація неодноразово цілеспрямовано ухилялась від участі в консультаціях в форматі ТКГ, реалізуючи свій план за допомогою ескалації безпекової ситуації на лінї розмежування.
"В ситуації, яка склалась ми будемо проводити консультації з діючим головуванням в ОБСЄ, Координатором від ОБСЄ та країнами нормандської четвірки щодо подальшого формату переговорного процесу", - розповіли в делегації про подальший план дій.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на визнання Росією "ЛДНР". За його словами, Кремль таким чином визнав свою агресію проти України.