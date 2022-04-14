Признание геноцида, запрет Z и лишение предателей госнаград. Какие решения приняла Рада

В частности, Рада признала действия, совершенные Россией во время военного нападения на Украину, геноцидом украинского народа, а саму РФ - государством-террористом.

"Сегодня мы официально признали: Россия совершает геноцид украинцев прямо сейчас. Мы призываем мир также признать преступления в Буче, Бородянке, Ирпене, Харькове Мариуполе настоящим геноцидом. В противном случае путинская шайка не остановится и захочет повторить эти кровожадные преступления на улицах европейских городов и городков", - заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Кроме того, в Украине теперь запрещено использовать военную символику государства-агрессора: латинские буквы Z, V отдельно (в контексте оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины или других военных действий) или путем замены этими буквами кириллических букв "З", "В" и других. Также запрещено использовать символику Вооруженных сил РФ. Это предусматривает законопроект №7214, принятый в целом.

Также депутаты поддержали ряд социальных инициатив, в частности - об упрощенном доступе к соцуслугам в условиях войны или чрезвычайного положения (№7201). Он расширяет полномочия военных администраций в части организации предоставления социальных услуг, уполномочивает областные и городские госадминистрации, исполнительные органы местных советов определять особенности предоставления соц.услуг, регулирует экстренное предоставление соц.услуг (консультирование, приют, уход, проживание, натуральная помощь, перевозки и тому подобное), отметил нардеп Павел Фролов.

Кроме того, депутаты поддержали создание нового органа - Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, функционирования соответствующего Реестра таких лиц, уточнение их правового статуса, учета и розыска, а также социальной защиты их близких родственников и членов семьи (законопроект №7244).

Создали также Единый государственный реестр детей, нуждающихся в реинтеграции и восстановлении прав. Согласно законопроекту №7231, принятому в первом чтении, правительство будет разрабатывать целевые общегосударственные программы по реинтеграции и восстановлению прав ребенка и поддержке семей с детьми.

Несколько принятых законов касаются темы образования. Парламент продлил трансформацию санаторных школ (школ-интернатов) до июля 2025 года (об этом говорится в принятом во втором чтении законопроекте №6354).

Его соавтор, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина пояснила, что сейчас Министерство здравоохранения формирует сеть реабилитационных центров, где дети смогут получать нужные медицинские услуги у дома. Пока система реабилитации от Минздрава полноценно заработает, законопроект будет обеспечивать право на существование санаторным школам.

Также парламент предоставил право на отсрочку от мобилизации для учащихся и преподавателей учреждений профессионального образования на уровне с другими (законопроект №7272).

Принят ряд законов, касающихся усиления нацбезопасности. В частности, нардепы поддержали законопроект № 7186, который предусматривает уголовную ответственность за пособничество государству-агрессору: лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Предателей Украины также решили лишить государственных наград (№6163, первое чтение): в частности тех, кто занимался пропагандой страны-агрессора, оправдывал агрессию РФ против Украины, принимал в ней непосредственное участие и тому подобное.

"Всех, кто проявил пренебрежение к территориальной целостности, суверенитету Украины, будут лишать государственных наград по представлению Верховной рады или СНБО к президенту Украины. Решение о лишении награды принимает глава государства", - пояснил один из инициаторов законопроекта, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.