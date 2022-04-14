Визнання геноциду, заборона Z та позбавлення зрадників держнагород. Які рішення ухвалила Рада

Зокрема, Рада визнала дії, вчинені Росією під час воєнного нападу на Україну, геноцидом українського народу, а саму РФ - державою-терористом.

"Сьогодні ми офіційно визнали: Росія вчиняє геноцид українців прямо зараз. Ми закликаємо світ також визнати злочини у Бучі, Бородянці, Ірпені, Харкові Маріуполі справжнім геноцидом. В іншому разі, путінська зграя не зупиниться і захоче повторити ці кровожерливі злочини на вулицях європейських міст і містечок", - заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Крім того, в Україні тепер заборонено використовувати воєнну символіку держави-агресора: латинські літери Z, V окремо (у контексті виправдання збройної агресії РФ проти України чи інших воєнних дій) або шляхом заміни цими літерами кириличних літер "З", "В" та інших. Також заборонено використовувати символіку збройних сил РФ. Це передбачає законопроект №7214, ухвалений в цілому.

Також депутати підтримали низку соціальних ініціатив, зокрема - про спрощений доступ до соцпослуг в умовах війни чи надзвичайного стану (№7201). Він розширює повноваження військових адміністрацій в частині організації надання соціальних послуг, уповноважує обласні та міські держадміністрації, виконавчі органи місцевих рад визначати особливості надання соц.послуг, врегульовує екстрене надання соц.послуг (консультування, притулок, догляд, проживання, натуральна допомога, перевезення тощо), зазначив нардеп Павло Фролов.

Крім того, депутати підтримали створення нового органу - Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, функціонування відповідного Реєстру таких осіб, уточнення їх правового статусу, обліку та розшуку, а також соціального захисту їхніх близьких родичів та членів сім’ї (законопроект №7244).

Створили також Єдиний державний реєстр дітей, які потребують реінтеграції та поновлення прав. Відповідно до законопроекту №7231, ухваленому в першому читанні, уряд розроблятиме цільові загальнодержавні програми з реінтеграції та відновлення прав дитини й підтримки сімей з дітьми.

Кілька ухвалених законів стосуються теми освіти. Парламент продовжив трансформацію санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) до липня 2025 року (про це йдеться в ухваленому в другому читанні законопроекті №6354).

Його співавтор, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина пояснила, що зараз Міністерство охорони здоров‘я формує мережу реабілітаційних центрів, де діти зможуть отримувати потрібні медичні послуги біля дому. Доки система реабілітації від МОЗ повноцінно запрацює, законопроект забезпечуватиме право на існування санаторним школам.

Також парламент надав право на відстрочку від мобілізації для учнів та викладачів закладів професійної освіти на рівні з іншими (законопроект №7272).

Ухвалено низку законів, що стосуються посилення нацбезпеки. Зокрема, нардепи підтримали законопроект № 7186, який передбачає кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору: позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна або без неї.

Зрадників України також вирішили позбавити державних нагород (№6163, перше читання): зокрема тих, хто займався пропагандою країни-агресора, виправдовував агресію РФ проти України, брав у ній безпосередню участь тощо.

"Всіх, хто проявив зневагу до територіальної цілісності, суверенітету України, позбавлятимуть державних нагород за поданням Верховної ради або РНБО до президента України. Рішення про позбавлення нагороди ухвалює глава держави", - пояснив один з ініціаторів законопроекту, перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.